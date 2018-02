Plana sulla rotatoria e atterra con la Bmw su 4 auto in sosta, poi fugge

di Paola Treppo

PORDENONE - Perde il controllo della macchina, vola sullae atterra sopra quattro vetture in sosta davanti alal. Lo aiutano a uscire dal mezzo incidentato poi fa una telefonata e sidal luogo dello schianto. È successo alle 5 di oggi, domenica 25 febbraio, in via Aquileia.L'uomo era alla guida di una, in arrivo dalla direzione di Udine quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia, giunta sul posto dopo poco per i rilievi, ha perso il controllo della macchina. Non è riuscito ad affrontare la rotonda: è “salito” con la vettura sul centro della rotatoria e poi èdel bar al Laghetto,gravemente quattro autodel locale, che era aperto, hanno assistito alla scena; in quel momento, infatti, al bar c'erano diverse persone. Sono stati proprio gli avventori del pubblico esercizio a chiamare i soccorsi e adil conducente della Bmw a uscire dall'abitacolo. L'uomo non è rimastoin maniera grave tanto che, una volta estratto dalla macchina, è stato visto fare una telefonata e poi allontanarsi, sotto gli occhi esterrefatti dei clienti del bar.Quando sono arrivate le forze dell'ordine non c'era più. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della Bmw e delle altre quattro macchine. Per pochi metri, e probabilmente proprio grazie alla presenza dei mezzi in sosta, l'uomo non è finito con la vettura contro la vetrina del bar. Sono in corso adesso tutti gli accertamenti per capire chi sia questo automobilista.