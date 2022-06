Diciannovenne esce di strada, schiva un'auto e finisce nel fosso abbattendo un palo della luce

FONTANAFREDDA - Percorreva viale dello Sport, a Fontanafredda, a bordo di una Mercedes classe A intestata alla madre, quando improvvisamente ha invaso la corsia opposta. La ragazza, una diciannovenne americana domiciliata a Fontanafredda, non ha più ripreso il controllo della guida. Un automobilista che proveniva dalla corsia opposta di marcia ha frenato in tempo per evitare l'impatto, dopodichè la macchina condotta dalla ragazza è finita in un fossato abbattendo un palo della luce.

L'incidente è successo nel pomeriggio di giovedì 2 giugno. A bordo dell'auto c'erano altre due ragazze, rimaste illese. La 19enne, negativa all'alcoltest, non ha riportato ferire. A chiarire le cause dell'incidente saranno i carabinieri del Radiomobile di Sacile. Non si è escludono una distrazione o un improvviso malore.