Moto in fiamme dopo il volo oltre la rotatoria, grave un 18enne

PRATA DI PORDENONE - Un diciottenne di Cordenons è stato accolto in gravi condizioni all'ospedale di Udine in seguito a un incidente stradale successo questa notte, domenica 17 ottobre, a Prata di Pordenone. I soccorritori sono stati allertati poco dopo le 3. Il ragazzo ha perso il controllo della sua Aprilia Rs 125 affrontando la rotatoria di via Gabbana. La moto è volata oltre e quando è atterrata ha preso fuoco.

Il diciottenne è stato stabilizzato dall'équipe dell'elisoccorso e trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone e i carabinieri del Radiomobile di Sacile, che si sono occupati della ricostruzione della dinamica. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell'incidente.