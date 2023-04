Incidente al semaforo, scontro tra due auto: in ospedale una persona

MANIAGO - Incidente nella mattina di oggi, lunedì 10 aprile, a Maniago, dove due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra Via della Repubblica e Via Dante. Per cause in corso di accertamento, le due macchine collidevano in prossimità del semaforo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maniago e il personale sanitario, che ha prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte, per una delle quali si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Spilimbergo. Attivati anche i Carabinieri di Maniago.