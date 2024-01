Schiacciato da una pianta mentre lavora nel bosco: 40enne grave

MONTEREALE/VALCELLINA - Incidente sul lavoro nei boschi di Montereale Valcellina: un uomo di circa 40 anni è rimasto schiacciato da una pianta, intorno alle 12 di oggi, martedì 2 gennaio 2024, mentre lavorava nei boschi. Gli operatori della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i volontari del soccorso alpino. La persona è stata presa in carico dal personale medico, infermieristico e trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni piuttosto serie.

