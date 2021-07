Esce di strada, vola nel fosso e rimane incastrato tra le lamiere: è grave

CORDENONS - Con l'auto è uscito di strada, rovesciandosi e fermandosi su un lato. L'uomo alla guida è rimasto incastrato tra le lamiere ed è grave. È accaduto poco dopo le 13 di oggi, venerdì 23 luglio, a Cordenons (Pordenone). L'uomo stava percorrendo la strada provinciale 51 in direzione del guado di Murlis. All'improvviso ha perso il controllo dell'auto finendo nel fossato che costeggia la strada.

Nel botto la vettura si è rovesciata su un lato, con il malcapitato rimasto incastrato nell'abitacolo. Subito è stato allertato il 112 del Sores di Palmanova che ha inviato i vigili del fuoco e i sanitari arrivati in elicottero e con l'ambulanza. Per liberare l'automobilista i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la capotta dell'auto. L'uomo una volta stabilizzato è stato trasferito in ospedale. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Cordenons che stanno lavorando per accertare cause e responsabilità.