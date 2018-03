Scontro frontale tra Peugeot e Kia: tre in ospedale, un ferito grave

di P.T.

CHIONS (Pordenone) - Gravelungo la ex strada provinciale 1 train località Torrate pochi minuti prima delle 15 di oggi, venerdì 2 marzo. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pordenone, intervenuti sul posto per rilievi, accertamenti e viabilità, sono entrate in collisione, frontalmente, due vetture, una Peugeot 206 e una Kia.Cinque le persone sono coinvolte nello scontro, di cui tre sono rimaste ferite, una in modo grave. Ad avere la peggio, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, un uomo di 85 anni di): l'anziano è stato trasferito con l'elicottero del 112 regionale Fvg al pronto soccorso dell'ospedale di. Le altre due persone coinvolte hanno riportato traumi minori e sono state trasferite in ambulanza all'di San Vito al Tagliamento. Gravi le ripercussioni alla circolazione stradale sulla ex provinciale, rimasta interrotta per un'ora e mezza.