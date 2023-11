- Un nuovo incidente ha funestato anche la giornata di ieri. 9 novembre, nel territorio di Fontanafredda. Alle 16.20, a, nella via omonima, che attraversa il paese, diviso tra Sacile e Fontanafredda, unaè statada un'automobile mentre attraversava la strada, subito dopo essere scesa dallo scuolabus. Il mezzo della Nomago, che presta servizio per le scuole di Sacile, era arrivato praticamente alla fine del turno, "consegnando" l'ultima utente del servizio organizzato dal Comune.La ragazzina di Casut frequenta laed era l'ultima studentessa a dover scendere. L'arrivo alla fermata, prevista dal piano dei trasporti di Sacile, è proprio vicino alla sua abitazione. L'incidente è accaduto tra il Bar Mexico e la Scuola primaria "Silvio Pellico". Lo scuolabus si è fermato come ogni giorno, a quell'ora, sulla destra, per far scendere la ragazza, ed è rimasto fermo fino a quando la dodicenne non ha attraversato via Casut. Dietro al mezzo sopraggiungeva una Renault Scenic, guidata da un, che, invece di aspettare la ripartenza dello scuolabus, come prevede il Codice della strada in questi casi, ha deciso di superare comunque il mezzo del servizio pubblico. In quel momento la ragazza stava attraversando, sicura della protezione dello scuolabus ed è stata investita in pieno dal mezzo in sorpasso. Forte l'impatto, udito anche da diverse persone che al momento si trovavano in casa. La ragazza è stata sbalzata in modo violento sul cofano e sul parabrezza, battendo la testa sulla parte bassa dello stesso e riportando un. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuto anche l, che ha trasportato la giovane a Udine, all'Ospedale "Santa Maria della Misericordia". Soccorsa dai sanitari, la ragazza era comunque cosciente. Sul luogo dell'incidente anche, che arrivava in quel momento dal luogo di lavoro. Ancora sotto choc ha sottolineato più volte la gravità delle violazioni al codice della strada, dal non aspettare dietro allo scuolabus al sorpasso con linea continua nel centro del paese. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale di Fontanafredda. Cosa curiosa, mentre lo scuolabus era fermo nella parte sacilese, l'incidente è accaduto, di fatto, nel territorio di Fontanafredda.