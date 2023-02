Incidente sulla Cimpello Sequals, scontro tra auto e camion carico di farina: due feriti

PORDENONE - I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno alle 11.00 per un incidente stradale sulla SR177 Cimpello-Sequals tra una utilitaria e un camion, che trasportava farina: l'auto in fase di sorpasso ha impattato contro la parte bassa della cabina, perdendo il controllo e finendo nel fossato laterale.

I Vigili del fuoco hanno supportato il personale sanitario nel trasporto sul piano stradale dei due occupanti (che venivano trasportati con lievi ferite all'Ospedale di Pordenone) e mettevano in sicurezza lo scenario e la vettura.





Un altro incidente si è verificato attorno alle 13 sulla SS13 Pontebbana al confine con la località di Poincicco. Questa volta a scontrarsi un'auto e un autobus con una scolaresca a bordo. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario e verificato i danni ai mezzi. L'autista della vettura è stata trasportata all'Ospedale di Pordenone con lievi ferite. Grossi disagi alla viabilità, con lunghe code un entrambe le direzioni.