Schianto tra furgone e autobus, nove persone ferite. Traffico in tilt per oltre due ore

CITTADELLA - ​Incidente stradale oggi, 16 febbraio, alle 13,30 in via Bolzonella a Cittadella. Per cause ora al vaglio della polizia, si sono venuti a scontrare un autobus e un furgoncino. Nell'impatto, che poteva avere conseguenze ben più gravi, si sono registrati nove feriti. Trasportati negli ospedali di Cittadella e Camposampiero, nessuno risulta in pericolo di vita. Sul luogo dell'emergenza si sono portati più mezzi del Suem 118. La viabilità è andata letteralmente in tilt.

Soltanto dopo le 15 la situazione è tornata alla normalità. Tempo necessario agli operatori di terminare gli accertamenti e ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati. Nel frattempo gli utenti della strada sono stati dirottati lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi. Tra le cause che hanno contribuito allo schianto non si escludono una manovra azzardata, l'eccessiva velocità, ma anche la banale disattenzione. Gli utenti che si trovavano sull'autobus e sono rimasti illesi hanno atteso un mezzo sostitutivo per proseguire la propria marcia. Come da prassi i conducenti dei due mezzi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.