Scontro frontale tra Toyota e Golf: restano feriti entrambi i conducenti

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUGNERA (Pordenone) -frontale ae conducenti delle due auto sono rimasti. Lo scontro si è verificato ieri mattina, mercoledì 14 marzo, in via Camol, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi di legge e per regolare la viabilità. Nello scontro frontale sono rimasti feriti i conducenti di una Volkswagen, A.I., 34 anni, di Brugnera, e l'autista di unaAygo, M.P. le sue iniziali, 54 anni, residente a Brugnera.Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone per la messa in sicurezza dei mezzi e la bonifica della carreggiata. Le due persone che sono rimaste ferite sono statedalla equipe medica di una ambulanza e dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido (Udine); entrambi i mezzi sono inviati sul posto dalla centraledi Palmanova. Non sono in gravi condizioni.