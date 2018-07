Scontro tra auto: una si ribaltata e finisce sulla recinzione di una casa

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) -adlungo via Dante Alighieri intorno alle 17 di oggi, giovedì 12 luglio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Polcenigo, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, due automobili si sono scontrate e una si è, vicino alla recinzione del giardino di una casa.Per il conducente del veicolo ribaltato, una Peugeot, si è temuto il peggio tanto che, dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato ad Aviano l'eliambulanza, la cui equipe era stata poco prima impregnata in un altro incidente stradale, accaduto asulla statale 13 Pontebbana, che ha coinvolto una. Per il conducente della Peugeot le condizioni parevanoma poi è stato escluso il pericolo di vita; il ferito è stato portato all'ospedale di Pordenone in ambulanza. Per la messa in sicurezza del mezzo incidentato e in supporto al personale medico i vigili del fuoco.