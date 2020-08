Anziano esce di strada, trovato in gravi condizioni nell'auto rovesciata in un campo

CORDENONS - Un malore potrebbe essere all'origine di un incidente stradale che nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto, si è verificato a Murlis, nelle vicinanze del guado.



Un anziano è uscito di strada. E' stato trovato nell'auto rovesciata in un campo in condizioni molto critiche, ma non in pericolo di vita. Soccorso dal personale di un'ambulanza, dall'équipe dell'elisoccorso e dai Vigili del fuoco di Pordenone, è stato trasportato all'ospedale di Udine.



I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto. Sul posto la Polizia municipale di Cordenons per i rilievi. Ultimo aggiornamento: 19:37