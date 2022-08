Motociclista urtato da una macchina, grave dopo essere stato sbalzato dalla sella

SAN QUIRINO - E' rimasto ferito gravemente il motociclista urtato da un'auto giovedì sera, 18 agosto, all'incrocio tra via Templari e via Napoleone Aprilis a San Quirino. F.M., 62 anni, originario di Spilimbergo e residente a Chions, è ricoverato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. I medici si sono riservati la prognosi.

L'incidente è successo verso le 21. Sulle cause, riconducibili a una mancata precedenza, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Fontanafredda, intervenuti per il rilievi. Alla guida dell'auto c'era P.V., quarant’anni, originario di Trieste ma residente in zona. Il motociclista è stato sbalzato per un paio di metri. Era cosciente, le sue condizioni inizialmente non sembravano gravi, ma una volta sottoposto ad accertamenti in pronto soccorso sono emerse traumi e lesioni importanti.