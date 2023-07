SPILIMBERGO - All'infopoint di Legambiente e del gruppo di cittadini "No inceneritore Spilimbergo", stabile da qualche settimana in piazza Garibaldi a Spilimbergo, ha preso avvio la raccolta di firme per la petizione popolare che sarà indirizzata al sindaco, Enrico Sarcinelli, e al presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, per chiedere che non venga rilasciata l'autorizzazione alla costruzione del nuovo inceneritore di rifiuti speciali-pericolosi da 70mila tonnellate/anno.



Le adesioni

Numerosa l'adesione dei cittadini che, fin dal primo mattino, si sono presentati al gazebo «per fare sentire forte la propria voce nel chiedere di impedire la costruzione del nuovo impianto - fanno sapere i due sodalizi ambientalisti -, ma anche di "sistemare" la delicata questione dell'attuale inceneritore la cui chiusura, prevista per il 2028, deve essere sin da ora governata. La folta partecipazione ha confermato, se mai ci fosse stato bisogno, che la problematica è molto sentita e fa seguito al notevole coinvolgimento dei cittadini nei dibattiti svolti nelle frazioni di Tauriano e Barbeano».

«È una petizione articolata, che poggia su dati oggettivi e si avvale di contributi scientifici storici ed intende richiamare l'amministrazione pubblica ad un'attenta valutazione delle problematiche che si aprono con il nuovo progetto - fa sapere il presidente di Legambiente dello Spilimberghese, Alessandro Ciriani - e fare presente la netta opposizione nei confronti di un impianto che è completamente fuori scala rispetto a quelle che sono le effettive necessità di smaltimento della regione per questa tipologia di rifiuti pericolosi».

In meno di 4 ore sono state raccolte oltre 400 firme - cui ne sono seguite un altro centinaio nel resto del fine settimana - ed è iniziata la consegna della documentazione e dei moduli per le sottoscrizioni alle diverse attività economiche e commerciali, della città e delle frazioni, che si sono offerte di raccogliere le firme già dai prossimi giorni. È intenzione del comitato promotore prolungare la presenza del gazebo in piazza Garibaldi sabato mattina - in concomitanza con il mercato settimanale - anche nelle prossime settimane di luglio e agosto (in cui c'è anche una folta presenza di emigranti di rientro) in modo da dare a tutti i cittadini la possibilità di informarsi, sottoscrivere la petizione e supportare l'organizzazione.

Nuova assemblea

Nel frattempo, domani, alle 20.30, al Cubo di Gradisca di Spilimbergo, il gruppo di cittadini "No inceneritore Spilimbergo" e Legambiente organizzano una nuova assemblea informativa sullo stato del progetto del nuovo inceneritore e sulle ricadute sulla salute cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Anche in tale occasione sarà possibile far sentire la propria voce firmando la petizione popolare dal titolo emblematico, "Per non mandare in fumo il nostro futuro".