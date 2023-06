SPILIMBERGO - Dopo le proteste della popolazione, il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli, ha annunciato la disponibilità all'«Inchiesta pubblica, giudicata «strumento giuridico sul quale ci stiamo confrontando con gli uffici regionali» e ha annunciato l'intenzione di convocare «a breve un incontro pubblico con Regione, Azienda sanitaria e Arpa». Sono le principali novità dopo l'affollatissima assemblea della scorsa settimana.



L'iniziativa

Adesso il Comitato contro il nuovo progetto di un impianto di incerimento di rifiuti speciali pericolosi a Tauriano ha lanciato l'iniziativa "lenzuolata" No Inceneritore. Infatti, il gruppo artistico all'interno del sodalizio si è impegnato a creare decine e decine di striscioni, poster e lenzuola contro la triplicazione dell'impianto esistente. «Facciamo in modo che tutte le nostre finestre, balconi, recinti e terrazze facciano capire chiaramente che la nostra salute non è in vendita - l'appello lanciato dagli ideatori dell'originale protesta -. Chiunque ne voglia uno può passare a una delle nostre iniziative o al banchetto al mercato del sabato e, con un'offerta libera, può prelevarlo - hanno precisato -. Se, invece, qualcuno ne vuole uno personalizzato, che sia per la porticina del cane o per coprire tutta la facciata del palazzo, le persone che li realizzano possono mettersi all'opera».

L'incontro

Il prossimo evento pubblico è in programma già oggi: dalle 13.30 una delegazione del Coordinamento No Inceneritore accoglierà la Commissione sanità che si riunisce con la presenza del direttore dell'Azienda Sanitaria nella sede comunale. «Portiamo le preoccupazioni sulla salute della popolazione e consegniamo le nostre richieste assieme alla Commissione e al direttore - ricordano dal Comitato -. L'appuntamento è stato previsto in piazzetta Giambattista Tiepolo».

L'assemblea

Giovedì, alle 20.30, è invece in programma la terza assemblea per la salute del territorio, a Barbeano di Spilimbergo, nella sala Le Telisse, di via delle Prese 1. Si tratta di un nuovo incontro, con raccolta firme e intervento registrato del dottor Gustavo Mazzi, dei Medici per l'ambiente, sulle ricadute sulla salute dell'incenerimento dei rifiuti.