Tre zone rosse dopo l'incendio alla Snua. I sindaci: «Non uscite all'aperto e non raccogliete ortaggi» Video

AVIANO - Summit in Prefettura questa mattina, domenica 20 settembre, con gli assessori regionali alla Salute Riccardo Riccardi e all'Ambiente Fabio Scoccimarro. Presenti i sindaci di Aviano, Roveredo in Piano e San Quirino. Si è fatto il punto sulle conseguenze del devastante incendio scoppiato sabato pomeriggio nell'impianto di smaltimento rifiuti della Snua.

Incendio alla Snua, un ferito. Appello del sindaco in 4 Comuni: «Finestre chiuse e state a casa»



La qualità dell'aria non desta preoccupazione, tuttavia saranno istituite tre zone rosse ad Aviano, Roveredo in Piano e San Quirino in attesa di conoscere i risultati delle campionature dell'Arpa sul particolato che si è depositato a terra. Entro il pomeriggio i sindaci emetteranno un'ordinanza in cui si invita la popolazione popolazione a non sostante all'aperto ad evitare la raccolta di ortaggi e frutti per alcuni giorni.



L'assessore Fabio Scoccimarro convocherà per domani la proprietà dello stabilimento Snua di Aviano, «considerato che questo è il secondo incendio in meno di un anno», come riporta una nota della Regione. Nell'impresa, che si occupa di trattamento dei rifiuti, è

divampato un incendio dal quale si è sprigionato un denso fumo nero, probabilmente causato dalla combustione di materie plastiche e di riciclo, visibile a chilometri di distanza.

Sul posto sono state impegnate dodici squadre di Vigili del fuoco da Pordenone, Maniago, Spilimbergo e San Vito, oltre al mezzo NBCR. Un addetto all'impianto ha riportato un principio di intossicazione.



