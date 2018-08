Malattie, in aumento i casi di Hiv: in Fvg 50 nuovi casi nel 2017

di Antonella Lanfrit

Casi di Hiv, epatiti, infezioni sessuali e batteriche invasive, tubercolosi e le infezioni correlate all'assistenza e ai batteri multi-resistenti avranno ora in Friuli Venezia Giulia protocolli precisi per diagnosi, presa in carico e cura. Saranno omogenei su tutto il territorio e monitorati da un gruppo di coordinamento. È questo, in estrema sintesi, il significato del via libera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute Riccardo Riccardi, al documento «Rete infettivologica della Regione Fvg» e...