La famiglia Polegato riparte da “La Viarte”, acquisita la cantina di Prepotto

PREPOTTO - La famiglia di Giorgio Polegato, dopo la liquidazione delle proprie quote in Astoria, ha acquisito la cantina La Viarte di Prepotto, sui Colli Orientali del Friuli.

L'azienda

«La Viarte sarà la nostra nuova cantina di famiglia - spiega Polegato - In questi mesi avvieremo un percorso di evoluzione di tutti i processi aziendali, dal vigneto alla cantina, per finire all'area gestionale». L'azienda si estende lungo la Valle dello Judrio, fiume a carattere torrentizio che, per un lungo tratto, segna il confine con la Slovenia. Su una di queste colline ha sede La Viarte, circondata dai vigneti a quasi 200 m di altitudine. Qui l'escursione termica e i venti freschi di Bora provenienti dai Balcani favoriscono la salute delle piante e il corredo aromatico delle uve. La Viarte nel tempo ha mantenuto intatta la biodiversità del territorio circostante grazie ai 13 ettari di bosco che circondano la cantina ed i 24 ettari di vigneto a corpo unico.