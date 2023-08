CONEGLIANO (TREVISO) - Si apre la vendemmia 2023. Questa settimana prenderà ufficialmente avvio la raccolta delle varietà precoci, Pinot e Chardonnay per basi spumante. Poi toccherà al prosecco: per quanto riguarda il Glera, la vendemmia scatterà il 15 settembre. Dal 18 settembre, di seguito, si apriranno le danze anche per il Merlot. E così via. Nelle cantine è in pieno svolgimento la ricerca di personale per raccogliere l’uva, tra contatti diretti, persone in arrivo dall’estero, in particolare dall’Est Europa, e agenzie interinali che propongono contratti a termine. « Un po’ tutte le cantine sono alla ricerca di persone per la vendemmia. E c’è qualche difficoltà nel trovarle – rivela Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene – succede da quando sono stati tolti i voucher » . A quanto pare, comunque, alla fine tutti saranno ai propri posti : « Ci sono state delle difficoltà, ma le aziende si erano prese per tempo » , sottolinea Giangiacomo Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso. Fermo restando che non è tutto uguale. « Le aziende più strutturate nell’area della Docg si affidano anche a delle cooperative – nota Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – mentre nella zona Doc ormai l’80% delle operazioni viene fatto a macchina » . E quindi la ricerca di personale è meno pressante.



IL CALENDARIO

Il calendario della vendemmia indicato da Veneto Agricoltura tiene conto di un ritardo tra i 5 e i 10 giorni rispetto alle consuete scadenze. È il risultato del meteo di questa estate. Ancora oggi si guarda al cielo. Si teme che l’attuale ondata di calore possa lasciare spazio a nuove violente grandinate. Nonostante le difficoltà, comunque, ad oggi l’annata si annuncia buona. Le stime dicono che nella Marca si arriverà a produrre complessivamente oltre 7,7 milioni di quintali di uva (7,1 milioni a bacca bianca e quasi 621mila a bacca nera). Per quanto riguarda il mondo del Prosecco, in particolare, ci si attende un aumento della produzione del 10% del vitigno Glera Doc e Docg con atti al taglio. Qui si prevede di arrivare a 6,8 milioni di quintali.