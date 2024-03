La premier Giorgia Meloni a Pordenone: tutte le tappe. Manifestanti pronti ad "accoglierla": «Qui non è la benvenuta» - La diretta

La prima tappa per Giorgia Meloni è al Verdi, per l’incontro istituzionale. Al seguito i ministri Raffaele Fitto e Luca Ciriani. All’interno del teatro Verdi è prevista la firma del protocollo con il presidente Massimiliano Fedriga e il ministro Fitto, per la concessione alla Regione dei fondi per lo sviluppo. Alla fine dell'incontro tappa per un aperitivo, forse in un bar della piazza, poi appuntamento in Fiera.