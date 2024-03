Giorgia Meloni in Fiera a Pordenone «assalita» dall'affetto dei fan. In regalo la Costituzione in dialetto friulano, la sua reazione è esilarante Video

PORDENONE - Giorgia Meloni a Pordenone. Nel giro di oggi, 8 marzo, in terra friulana, la premier ha fatto tappa anche in Fiera dove è stata avvolta dall'affetto dei fan che le hanno portato anche qualche omaggio. Tra i numerosi, c'è chi le ha donato dei fiori a nome "dei fiorai veneti" e chi invece le ha regalato una Costituzione in dialetto friulano. A questo dono, la reazione della premier è stata di grande stupore: «Ma è geniale!». ( Video di Giulia Soligon )