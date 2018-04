Una stretta di mano vigorosa: così la ladra gli fa sparire il Rolex dal polso

di Susanna Salvador

PORDENONE - Un uomo di 84 anni è statodelche aveva al, mentre stava entrando nell'ufficio a pochi passi dal tribunale cittadino. È accaduto mercoledì intorno alle 17, un'ora in cui quella zona del centro città, nei pressi di viale Dante, è trafficata e illuminata ancora dalla luce del giorno.A raccontare quello che è accaduto è il figlio. Quel mercoledì pomeriggio quando il figlio più o meno alle 16.30, lo ha chiamato al telefono chiedendogli se poteva andare inperché doveva fargli vedere alcuni. E mezz'ora dopo l'ottantaquattrenne è uscito per andare in studio a piedi, visto che si trova a qualche centinaio di metri dalla sua abitazione. Davanti alla porta d'ingresso della palazzina che ospita l'ufficio, l'anziano professionista è statoche parlava in italiano, anche se non si esclude che fosse straniera. «Gli ha chiesto alcune- spiega il figlio -, alle quali mio padre ha risposto. Poi, quando la conversazione è finita, ha messo la mano sul pomello della porta e, quando stava per entrare,. Pensava che la donna gliela volesse stringere per ringraziarlo, ed è salito». Una volta in studio, l'anziano ha salutato il figlio e si è lamentato perché la mano gli faceva male: togliendosi il cappotto si è accorto cheche aveva al posto, un orologio che gli apparteneva da decenni, e che dita e mano erano bluastre a causa di alcuni...