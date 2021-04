Ruba un orologio da 15mila euro a un 71enne: per distrarlo usava il trucco delle ceste di frutta

PORDENONE - Un uomo di 28 anni, di Acerra (Napoli), è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Sacile per due furti pluriaggravati. Nel primo caso, la vittima era un uomo di 71 anni di Tamai di Brugnera a cui è stato sottratto un orologio del valore di 15 mila euro. Nel secondo la persona presa di mira è stato un uomo di 51 anni di Carmagnola (Torino) per un episodio accaduto a Vinovo, in cui sono stati rubati 200 euro in contanti. In entrambe le situazioni, per la fuga è stato usato un furgone bianco condotto da un complice, in corso di identificazione.

L'uomo arrestato - è stato individuato ieri sera a Villafranca (Verona) - pregiudicato per furto e rapina, avvicinava le vittime fingendo di conoscerle e sviava la loro attenzione caricando nelle loro auto delle ceste di frutta, di cui voleva omaggiarli. All'identità del ladro si è giunti analizzando le immagini della video-sorveglianza, del controllo varchi autostradali e dalla comparazione dei tabulati telefonici.