Arrestato a Parigi il ladro specializzato in furti di portafoglio. Vittime le donne che facevano la spesa al supermercato

PORDENONE - Mercoledì sera, 2 marzo, all'aeroporto di Linate, i carabinieri del Nucleo operativo di Sacile hanno preso in consegna un 52enne romeno arrestato a Parigi grazie a un mandato di arresto europeo. Era ricercato perchè il gip di Pordenone aveva emesso nei suoi confronti una misura cautelare per una serie di furti aggravati e utilizzo fraudolento di carte bancomat commessi tra il 2017 il 2018 nelle province di Pordenone e Treviso.

L’indagine, condotta dai carabinieri della stazione e del Norm di Sacile, era stata avviata a novembre 2017 a seguito del furto di un portafoglio consumato al centro commerciale I Salici di Sacile. L'uomo segiuiva le signore che lasciavano la borsa nel carrello mentre facevano la spesa, si avvicinava e con abilità si

impossessava del portafoglio custodito nella borsa. Dopo aver sottratto il denaro, si impossessava delle carte di credito che utilizzava negli sportelli Atm o per pagamento tramite pos. Il tutto avveniva prima che la

vittima si accorgesse e bloccasse la carta.

Utilizzava diverse auto per la commissione dei furti, tra cui una Mercedes con targa francese e un’Audi con targa Bulgara. Le indagini hanno permesso di accertare che si è reso responsabile di sette furti con

destrezza e successivo indebito utilizzo di carte di credito, per un totale asportato di circa 8.000 euro

tra prelievi effettuati presso sportelli bancomat e pagamento tramite POS di beni acquistati.

Sulla scorta delle indagini dei Carabinieri e su proposta del procuratore Raffaele Tito, nel 2020 il gip ha emesso ordinanza di custodia cautelale in carcere, ma l'uomo aveva già lasciato l’Italia.

I carabinieri hanno ricostruito i suoi movimenti tra Romania e Spagna. L’ultimo spostamento, nel

mese di gennaio, l’avrebbe dovuto portare in Irlanda, scalo Parigi. Ma qui il ricercato è

stato arrestato dalla Polizia francese e il 2 marzo è stato estradato.