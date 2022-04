CORDENONS - Sono in arrivo due fototrappole che, grazie alla loro mobilità, potranno essere spostate nei parchi di Cordenons a seconda delle necessità. È infatti nelle aree verdi che solitamente vengono segnalati episodi di vandalismo ormai con una certa cadenza, soprattutto tra la primavera e l'estate. L'acquisto degli occhi elettronici e previsto da tempo è avverrà a breve: i soldi sono stati già inseriti nel bilancio previsionale. «Al momento spiega l'assessore Lucia Buna non abbiamo riscontrato situazioni che possano destare allarme sociale, ma questo non significa che, da qui ai prossimi mesi, la situazione possa cambiare. È' durante l'estate, quando i ragazzini sono a casa da scuola, che solitamente arrivano le segnalazioni di schiamazzi e danni. L'attività di monitoraggio del territorio, anche attraverso una mappa del rischio sempre aggiornata, viene fatta costantemente dalla Polizia locale, ma è chiaro che è necessario pizzicare sul fatto gli autori dei vandalismi per poi, eventualmente, agire nei loro confronti o in quelli delle loro famiglie».



IL MONITORAGGIO

«Le fototrappole, mimetizzate e collocate in determinati luoghi di aggregazione - aggiunge Buna - potrebbero sicuramente fornire elementi utili a un'attività d'indagine. E, al contempo, verificare se le comunicazioni fatte dai cittadini sono veritiere». Il riferimento è all'attività che la Polizia locale ha condotto nella zona del parco della Goetta, dove alcuni cittadini (anonimi) avevano segnalato scorribande da parte di ragazzini. «Il monitoraggio e l'attività investigativa sostiene Buna non hanno evidenziato alcun tipo di problema». Tuttavia, l'amministrazione comunale, dopo aver installato alcune telecamere per la lettura delle targhe dei veicoli lungo le principali arterie stradali del Comune, ha previsto l'acquisto di nuove fototrappole. «Si posso spostare e quindi utilizzare, a rotazione, in più siti. Sono adatte ricorda Buna per essere posizionate ogni volta che è necessario, in particolare nei luoghi dai quali arrivano le segnalazioni da parte dei cittadini. Quelle attualmente utilizzare sono collocate in due punti dove si registrano abbandoni di rifiuti e all'interno del parco Robinson. È qui che, a causa gli ultimi atti vandalici ed essendo un'area verde con giochi e attrezzature nuove, abbiamo deciso di potenziare la sorveglianza attraverso la tecnologia». Saranno i cittadini a dire se vedranno dei miglioramenti.



LA COLLABORAZIONE

«Prima di piazzare le fototrappole in un luogo - precisa l'assessore - definiamo il da farsi con le persone che, civilmente e in maniera propositiva, fanno le segnalazioni. Un metodo anche premiante per la collaborazione che forniscono. Creando insomma, un filo diretto tra redidenti, l'amministrazione e Polizia locale». L'assessore alla Sicurezza spera, in questo modo, di arginare problemi e situazioni che a Cordenons si stanno protraendo da tempo. Nel bilancio previsionale, come detto, è previsto l'acquisto di due fototrappole più moderne rispetto a quelle in dotazione al Comune. Il territorio comunale è talmente vasto da monitorare che gli agenti non possono avere sempre il controllo della situazione. E, soprattutto, è impensabile pensare a strutturare presidi fissi.