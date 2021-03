Focolaio Covid alla casa di riposo di Cordenons: sette positivi, cinque erano stati vaccinati

CORDENONS - Nel corso di quest’ultimo fine settimana, a seguito della positività rilevata in ospedale di un ospite della Casa di Riposo, ricoverato per altre patologie, si è proceduto all’effettuazione di test antigenico a tutti gli anziani. Sono emerse ulteriori 6 positività al Covid-19 tra gli ospiti della struttura. Due di essi presentano lieve sintomatologia febbrile, gli altri risultano asintomatici.

I Medici dell’USCA hanno già effettuato un primo intervento in Casa di Riposo e preso in carico gli ospiti positivi, le cui condizioni risultano buone. Di queste sette persone 5 sono già state vaccinate (da pochi giorni) con la seconda dose del vaccino contro il Covid-19 nel mese di gennaio 2021. Sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli previsti, atti a prevenire l’ulteriore diffusione del virus. Sono in corso screening attraverso test antingenico su tutti gli operatori, finalizzati ad individuare eventuali asintomatici tra il personale. L’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale sta svolgendo approfondimenti per verificare la presenza di un’eventuale variante e, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, collabora con la Direzione dell’A.S.P. per la gestione di questa nuova emergenza.