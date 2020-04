Maria Teresa, 85 anni, è la 59ma vittima del virus in provincia

PORDENONE - La cinquantanovesima vittima del Coronavirus della provincia di Pordenone si è spenta nella notte tra venerdì e sabato. Un’altra donna, in un fine settimana segnato da un aumento deciso delle persone di sesso femminile nel bilancio dei decessi. Si è trattato della terza vittima residente nel comune di Fiume Veneto. E ad essere in lutto è soprattutto la comunità della frazione di Cimpello, che piange la scomparsa dell’ottantacinquenne Maria Teresa Zanchetta, vedova Lorenzon.



Pensionata, era la mamma di Claudio Lorenzon, titolare di una ditta di costruzioni con sede in via Pascoli, a Fiume Veneto, e persona conosciuta in paese. L’anziana era stata ricoverata all’ospedale Santa Maria degli Angeli alcuni giorni fa e si trovava ricoverata nel reparto Covid di via Montereale. Le sue condizioni si erano aggravate, e due ore dopo la mezzanotte di ieri ha perso la sua battaglia contro la malattia. Oltre a Maria Teresa Zanchetta, ieri in regione sono stati registrati altri quattro decessi causati dal Coronavirus, per un totale di 266 vittime da quando negli ospedali è iniziata l’attività di diagnosi finalizzata al riconoscimento del Covid-19. Il territorio più colpito è quello della provincia di Trieste, con 136 decessi dall’inizio dell’emergenza. Ultimo aggiornamento: 09:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA