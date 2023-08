MONTEREALE - «Questa tragedia non ha colpito soltanto Montereale ma l’intera Valcellina: noi siamo un’unica grande famiglia che piange la scomparsa di un uomo delle istituzioni che ha fatto della generosità e dell’altruismo il suo credo e che è morto mentre si stava esercitando per essere pronto a entrare in azione in caso di emergenze, anche nelle situazioni più estreme». Lo ha affermato ieri il sindaco di Claut, Gionata Sturam, facendosi anche portavoce di alcuni degli amministratori della valle rispetto alla scomparsa di Lorenzo Paroni il finanziere trentenne morto in servizio mentre si addestrava sulle montagne del Tarvisiano, dove era in forza al Sagf delle Fiamme Gialle, ma dove era anche un volontario della stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil.



LA MONTAGNA

Lorenzo Paroni è sempre stato uno sportivo a tutto tondo che conosceva perfettamente la Valcellina ma anche le altre vallate pordenonesi. In gioventù non c’era disciplina in cui non eccellesse, prime tra tutte quelle che si praticano in montagna. Di qui l’idea, nata nelle sue terre, di volergli intitolare qualcosa che possa perpetuarne la memoria. «In questo momento tutto è ancora prematuro - ha fatto sapere il sindaco del Comune dell’Alta Valcellina - perché prima di ogni altra cosa dobbiamo parlare e condividere questa nostra idea con la famiglia. Soltanto dopo le esequie e quando sarà possibile interpellare i genitori, la sorella e la compagna ci muoveremo insieme per capire quale possa essere la soluzione migliore per onorare una figura istituzionale che fin da giovanissimo era entrato nella locale squadra del Soccorso Alpino di Maniago».



LE PROPOSTE

Tante le idee sul tavolo: c’è chi ha già proposto di intitolare al finanziere scomparso una via per ognuno dei 10 Comuni che fanno parte del Parco naturale delle Dolomiti friulane, tra cui c’è anche Montereale. In questo caso si tratta di una proposta a lungo termine, considerato che normalmente l’iter per riuscire ad arrivare a intitolare una strada o una piazza richiede che siano trascorsi 10 anni dalla morte. Diverso e molto più facile, nell’immediato, intitolare un’area naturale o un sentiero. Proprio nella giornata di ieri a Claut si è svolta la prima parte di Aria delle Dolomiti, un evento che richiama sempre in valle centinaia di persone. In quell’occasione tanti esperti e soci del Cai, ma anche amici del Soccorso Alpino, hanno ipotizzato che una memoria adeguata potesse essere quella di procedere con l’intitolazione di una palestra di roccia o anche qualche sentiero tra i più spettacolari delle Dolomiti friulane, che sono anche Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

IL CORDOGLIO DELLA VALLE

«Ripeto: in questi due giorni sono stato raggiunto da decine di messaggi di cordoglio da parte dei valligiani - ha concluso Sturam - e dunque non dimenticheremo ciò che Lorenzo Paroni ha fatto, seppur ancora giovanissimo, per le nostre comunità. Adesso sono le ore del lutto e dell’accompagnamento della salma nel suo ultimo viaggio. Nelle prossime settimane però ci prendiamo l’impegno di individuare, tutti assieme, coinvolgendo anche la Comunità Montana e con in testa, ovviamente, l’amministrazione comunale di Montereale Valcellina che lo ha visto nascere, crescere e diventare uomo, una soluzione che possa ricordare alle future generazioni un militare delle Fiamme Gialle che ci ha reso orgogliosi, perché prima di essere uomo delle istituzioni è stato uomo della sua comunità».