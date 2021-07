Pordenone, sì al maxischermo in piazza XX Settembre ma con accessi ridotti e prenotati

PORDENONE - Italia-Inghilterra, maxischermo sì ma con limitazioni per i rischi di contagio. A Pordenone il maxischermo in piazza XX Settembre ci sarà, all'interno dell'arena delimitata che verrà creata per contenere il pubblico in occasione della finale degli Europei tra gli azzurri e i britannici.

Ma vi potranno accedere al massimo 830 persone attraverso i varchi che verranno creati. L'accesso sarà limitato alle sole persone che si saranno prenotate al numero telefonico che il Comune metterà a disposizione.