Fiera dell' elettronica: nel weekend manfestazioni, eventi, mostre e 200 espositori

PORDENONE - Quattro manifestazioni, 10 aree tematiche, 9 padiglioni, un unico biglietto di ingresso. Questa in sintesi l’offerta espositiva della 58^ edizione di Fiera del Radioamatore – Tech Expo in programma alla Fiera di Pordenone il 20 e 21 aprile 2024.

Con i suoi oltre 200 espositori e il grande pubblico atteso da tutto il Nordest e da Slovenia e Croazia, è questa la manifestazione leader in Italia nel settore dell’elettronica di consumo e informatica low cost, nonché punto d’incontro per tutti coloro che vivono la “passione digitale”. Quattro manifestazioni in contemporanea arricchiscono ancora di più l’offerta espositiva compresa nell’unico biglietto di Fiera del Radioamatore acquistabile on line (www.radioamatorepordenone.it) al prezzo promozionale di 8,50 euro (fino alle ore 23.59 di venerdì 19 aprile) o direttamente in fiera e sempre on line nei giorni della manifestazione al prezzo intero di 10 euro.

Gli eventi che arricchiscono l’offerta espositiva di Radioamatore sono: Fotomercato, mostra scambio di antiquariato, modernariato e digitale fotografico al padiglione 8, Nordest Colleziona-Uniformexpo mostra mercato di collezionismo militare, filatelia e numismatica al padiglione 8 e 9 e la seconda edizione di Alto Adriatico Motori d’Epoca, una rassegna di mezzi di trasporto storici e accessori che si apre già venerdì 19 aprile e occupa i padiglioni 1, 2, 3 e 4 del quartiere fieristico e nelle aree esterne che accoglieranno raduni a tema. Protagoniste saranno le auto e moto storiche ma la manifestazione è aperta anche a barche, aerei e tutti i mezzi a motore. Oltre 12.000 mq di spazi fieristici sono dedicati agli stand commerciali di saloni, concessionari di auto e moto d’epoca, vintage e youngtimer mentre in 3.000 mq si snoda il mercatino di privati e commercianti che vendono mezzi, ricambi e accessori di ogni genere per auto e moto. Alto Adriatico Motori d’Epoca è una fiera molto attesa nell’ambiente come occasione per ammirare una vasta gamma di mezzi a motore, anche militari, acquistare accessori, parti di ricambio e componenti per mezzi di trasporto storici e vintage, confrontarsi con meccanici specializzati e i principali Club Auto Storiche, incontrarsi per scambiare informazioni, scoprire nuovi servizi e condividere esperienze di restauro.