«Sono il medico dell'Inps, devo fare una visita»: invece deruba l'anziana

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACILE (Pordenone) -dell'raggira e deruba unadi 86 anni a; è successo giovedì 28 giugno, intorno alle 14.30. Il malvivente ha bussato alla porta di casa della pensionata, che in quel momento era sola nella sua dimora. L'uomo si è presentato come un dottore incaricato dell'Istituto nazionale di previdenza sociale: «Devo fare una» le ha detto. La donna ci ha creduto e lo ha fatto entrare.A quel punto, dopo aver distratto la donna, il finto medico ha infilato le mani dentro alla borsetta della anziana e ha50 euro. Poi ha saluto e se n'è andato via di corsa a piedi. La vittima del furto ha scoperto di essere stata raggirata dopo aver controllato il suo portafoglio e ha chiamato i parenti e i carabinieri.Sul caso indagano i militari dell'Arma della Compagnia di Sacile che ricordano come sia necessario essere sempre molto prudenti: non si apre la porta di casa a persone che non si conoscono. In caso di dubbio bisogna contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112: è sempre meglio una chiamata in più, non costa nulla e può evitare il peggio.