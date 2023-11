Pordenone. É morto il re dei grattacieli Ezio Bortolussi: ne ha costruiti oltre 400 in tutto il mondo

PORDENONE - È morto all'età di 80 anni Ezio Bortolussi, imprenditore friulano originario di Arzene (Pordenone), realizzatosi in Canada, che ha costruito oltre 400 grattacieli in tutto il mondo. Lo rende noto l'Università di Udine, che nel 2019 conferì all'imprenditore la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria civile.

«Dalla sua piccola comunità - ricorda il rettore Roberto Pinton - partì per impegnarsi con ferrea volontà, in diverse parti del mondo, in una vita fatta di lavoro intelligente, creativo e ricco di spirito di iniziativa.