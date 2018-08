Entra nella forra per salvare il suo cane e non riesce più a uscire

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITO D'ASIO (Pordenone) - Una ragazza entra nella forra per; la salvano i vigili del fuoco e il soccorso alpino intorno alle 15 di oggi, domenica 5 agosto, sul torrente Arzino, in località Curnila, nel comune di Vito d'Asio.L'intervento è stato condotto da squadre dei pompieri del Distaccamento di Maniago e della Centrale di Pordenone, con operatori del nucleo Speleo alpino fluviale. La ragazza soccorsa era entrata in una forra per cercare di salvare il proprio cane. I vigili del fuoco si sono calati per alcuni metri cone hanno portato al sicuro entrambi, illesi. Sul posto anche personale del Cnsas.