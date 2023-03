PORDENONE - «Così non va bene. Per protesta farò tutti gli incontri fuori dalle strutture sanitarie». Va giù a muso duro Mauro Capozzella, candidato dei 5Stelle alla corsa per le regionali nella Circoscrizione di Pordenone. A fargli montare la rabbia la risposta del direttore dell'Asfo, Giuseppe Tonutti a una sua mail di qualche giorno fa. «Per la verità - spiega Capozzella - non è stata tanto la risposta a farmi girare, ma quello che è accaduto dopo. In maniera molto tranquilla e rispettosa - va avanti - gli ho chiesto di poterlo incontrare, insieme al management medico nella struttura di Sacile. Due chiacchiere con lui e con gli altri operatori della struttura per cercare di capire come stanno andando avanti le cose».



LA REPLICA

«La mail che mi ha inviato il direttore - va avanti Capozzella - mi ha un po' sorpreso, ma non ho fatto discussioni. In pratica affermava che, fatte salve le mie prerogative come consigliere regionale di poter accedere alle strutture sanitarie per fare delle visite senza alcun problema, spiegava anche che riteneva inopportuna una visita prima della scadenza elettorale del 2 e 3 aprile. Dopo - concludeva - le porte sarebbero state sempre aperte. Ho rispettato senza problemi le indicazioni».



LA SORPRESA

«Il fatto, però, è che dopo alcuni giorni dal ricevimento della mail del direttore, ho visto il sindaco di Sacile, nonché candidato del Centrodestra, Carlo Spagnol che incontrava gli operatori della struttura sanitaria sacilese. Come se tutto questo non bastasse, l'altro giorno c'è stato il teatro con tanto di passerella per il presidente Massimiliano Fedriga, l'assessore Riccardo Riccardi e il presidente della Commissione III, Ivo Moras nel cantiere del Santa Maria degli Angeli. Ricordo che sia Fedriga che Moras sono candidati. A quel punto mi sono chiesto perchè il sottoscritto non poteva fare come tutti gli altri? È evidente che così le cose non mi vanno bene. A questo punto farò il resto della campagna elettorale incontrando per protesta gli operatori sanitari fuori dagli ospedali della provincia e spiegherò anche quanto accaduto».



LA REPLICA

Non si perde certo d'animo il direttore Giuseppe Tonutti che mette subito le mani avanti. «Intanto - spiega - della visita a Sacile del sindaco Spagnol non ne sapevo nulla. Evidentemente è andato in ospedale senza chiedermi nulla. Può farlo. In caso contrario gli avrei risposto la stessa cosa che ho detto a Capozzella. Discorso diverso, invece, per il presidente Fedriga che mi ha chiesto di poter visitare il cantiere dell'ospedale. Si trattava, però, di una visita istituzionale in quanto era già stata programmata in precedenza e poi non eseguita perchè l'assessore Riccardi voleva avere l'esatta contabilità dei soldi da destinare alla struttura e all'abbattimento dei padiglioni. Non si è trattato, quindi di una passeggiata elettorale - va avanti Tonutti - ma ripeto, di un incontro istituzionale».



LA SPALLATA

Infine l'ultimo "messaggio" a Capozzella dei 5Stelle. «Da quello che mi risulta - conclude Tonutti - il candidato dei 5Stelle voleva fare una sorta di comizio all'interno dell'ospedale, non certo il sito adatto per fare queste cose, così come cercare voti nella struttura sanitaria. Il tutto ferme restando el sue prerogative: poteva entrare senza problemi, ma se mi comunica una richiesta, allora io rispondo».