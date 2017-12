Picchia marito, figlia e anziana madre: 44enne in carcere a Natale

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) - Vigilia di Natale di lavoro per i carabinieri diche hannouna donna di 44 anni perché continuava apesantemente i componenti della sua famiglia: il, lae laminorenne. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere richiesto dalla Procura di Pordenone e la donna, di Aviano, è stata portata nell'istituto penitenziario femminile di Trieste.La 44enne era stata giàalla pena di un anno e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, reati che aveva commesso dal 2014 al 2016. Per lei c'era anche il divieto di avvicinarsi alle persone che aveva maltrattato. Nonostante questo obbligo, la donna ha continuato a tormentare la madre anziana, il marito e la figlia, in maniera anche molto pericolosa. Il timore era che la 44enne potessei parenti e per questo è la misura cautelare del divieto di avvicinamento è stata aggravata e la donna, come disposto dalla Corte d'Appello di Trieste, è stata rintracciata, arrestata e incarcerata.