Coronavirus, l'indice Rt del Fvg a 0,91: valore sotto l'uno ma la regione resta in bilico tra giallo e arancione. Ecco perché

TRIESTE - L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia, calcolato sui sette giorni, sale a 0,91 ma rimane sotto la soglia di uno. La regione, però, resta in bilico tra il giallo e l'arancione per la prossima settimana. Si parla ovviamente delle province di Pordenone e Trieste, dal momento che Udine e Gorizia finiranno già in arancione da sabato in virtù dell'ordinanza regionale firmata dal presidente Massimiliano Fedriga. A preoccupare è l'aumento dei focolai in tutta la regione, nonché quello dei contagi. Confermato un +57 per cento su base settimanale. La regione finirà tutta in arancione se la valutazione del rischio sarà alta. E non è impossibile.

