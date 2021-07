Vaccini a Tarvisio, l'idea della Regione: sconto sugli impianti di risalita per chi accetta la puntura

TARVISIO - Aumento del numero di prime dosi somministrabili a fine luglio nell'hub di Tarvisio e, in più, uno sconto del 50 per cento agli impianti di risalita gestiti da PromoturismoFvg per tutti coloro che si sottoporranno all'inoculazione del vaccino. È così che la Regione intende massimizzare la copertura della popolazione nei confronti del Covid-19 e in particolare alle varianti del virus che potrebbero interessare le nostre zone. L'operazione verrà messa in atto a favore di coloro che si sono prenotati o chiederanno di potersi vaccinare nel centro allestito a Tarvisio. A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi che, insieme al collega di giunta Sergio Emidio Bini, ha messo a punto la strategia per aumentare il numero di persone immunizzate.

I DETTAGLI

"La seduta di seconde dosi già prevista a Tarvisio per il 24 luglio - spiega Riccardi - è stata ulteriormente espansa per aggiungere un massimo di altre 1500 prime dosi con vaccino Pfizer nel pomeriggio di sabato 24 e nella giornata di domenica 25 luglio. Per i nuovi vaccinati, la seconda dose sarà erogata nella seduta prevista sempre a Tarvisio per il 21 agosto. Le nuove agende, in osservanza alle recenti indicazioni regionali, sono rese disponibili per tutte le fasce di età a partire dai 12 anni compiuti. La prenotazione può essere effettuata tramite gli usuali canali: Cup, call center, webapp e farmacie". "Grazie alla collaborazione con Direzione Salute - spiega Bini - a tutte le persone che si sottoporranno alla vaccinazione sarà garantito lo sconto su uno degli impianti di risalita gestiti da PromoTurismoFVG, utilizzabile nei giorni feriali sino alla chiusura della stagione estiva. La riduzione di prezzo sarà pari al 50 per cento del costo pieno del biglietto; per ottenerlo sarà sufficiente presentarsi in una delle casse dei poli montani (Tarvisio, Sella Nevea, Ravascletto/Zoncolan, Sappada, Forni di Sopra/Sauris, Piancavallo) esibendo il voucher che verrà consegnato in sede di vaccinazione"