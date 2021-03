Si ferma la campagna AstraZeneca, Zaia: «Chiarezza subito», Ricciardi (Fvg) "congela" tremila dosi

VENEZIA - «La salute dei cittadini viene prima di tutto. A questo punto è fondamentale fare chiarezza nel più breve tempo possibile» commenta il governatore del Veneto Luca Zaia, in merito alla decisione dell'Aifa di sospendere in via precauzionale l'impiega del vaccino AstraZeneca Covid19 sul territorio nazionale.

APPROFONDIMENTI IL CASO AstraZeneca sospeso anche in Italia, Germania, Francia. Aifa: vaccino... IL VACCINO Lo stop Aifa: «Presto indicazioni a chi ha già avuto... IL PARERE Vaccino AstraZeneca sospeso, l'immunologa Viola: «Misura...

FRIULI VG

In osservanza all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), le operazioni di vaccinazione in Friuli Venezia Giulia con il siero AstraZeneca sono state momentaneamente sospese. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. La decisione di Aifa, come ha spiegato lo stesso Riccardi, fa seguito al sequestro del lotto n. 5881 di AstraZeneca messo in atto dalla Procura di Biella conseguentemente al decesso di un docente a cui era stato inoculato il vaccino. Nel dettaglio, come ha precisato Riccardi, per quel che riguarda il lotto in questione, le giacenze di AstraZeneca "bloccate" in regione ammontano in tutto a 2.980 dosi, così suddivise a livello territoriale: Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) 620; Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) 2.360; Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) 0. La quantità complessiva di dosi del lotto posto sotto sequestro consegnate originarimente alla regione corrisponde a 10.100: 3.600 ad Asugi, 3.600 ad Asufc e 2.900 ad Asfo

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA