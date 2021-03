Lo stop Aifa: «Presto indicazioni a chi ha già avuto prima dose». In settimana risultati Ema

Lo stop è «precauzionale e temporaneo». L'Agenzia italiana del farmaco motiva così la sospensione del vaccino AstraZeneca Covid-19 in tutta Italia. Una decisione presa «in attesa dei pronunciamenti dell'EMA» e «in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei», spiega Aifa.

Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L'Aifa, rende noto la stessa Agenzia, «in coordinamento con EMA e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione. Il comitato per la farmacovigilanza dell'Ema tornerà a riunirsi domani per raccogliere le ultime informazioni circa i casi di eventi tromboembolici sospetti segnalati dopo la vaccinazione con il vaccino di AstraZeneca. Gli esperti Ue potrebbero anche non arrivare a un risultato domani, ma risposte definitive sono attese in settimana, precisano le stesse fonti.

L'Agenzia del farmaco comunica inoltre che renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, «incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose». Quali conseguenze avrà lo stop al siero anglo-svedese sulla campagna vaccinale? E cosa succede con gli appuntamenti già fissati?

Speranza: fiducia in chiarimenti rapidi

«Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su Astrazeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di Ema. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l'agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione», afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

