Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, non l’ha messa giù proprio come una promessa. Ma ci è andato vicino. Sicuramente ha preparato il campo a una forte pressione territoriale sul governo nel caso in cui la situazione si dovesse verificare. «Con il 90 per cento di vaccinati si dovrebbe poter fare a meno del Green pass sanitario», ha detto.

Dati e decisioni nazionali, certamente, ma il Friuli Venezia Giulia in questa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati