Nei corridoi del palazzo della Regione ne sono quasi certi, o perlomeno molto ottimisti: quella che inizia oggi potrà diventare la settimana dell’ultima ondata di riaperture. E nel “paniere” potrebbero entrarci anche le discoteche, forse con una capienza limitata e certamente grazie al Green pass obbligatorio. Ma l’anno e mezzo di chiusura, specialmente per i locali invernali, rischia lo stesso di spazzare via una sala da ballo su due in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati