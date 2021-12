Pordenone decimato dal Covid, contro il Cosenza serve un'impresa

PORDENONE - Non è proprio l'annata giusta per il Pordenone. La malasorte continua a perseguitare i ramarri. È di ieri pomeriggio, vigilia del big match di oggi 11 dicembre allo stadio Teghil di Lignano (fischio d'inizio alle 14), la comunicazione che alcuni giocatori sono risultati positivi al Covid, dopo essersi sottoposti ai tamponi di rito. Per ragioni di privacy non solo non sono stati comunicati i nomi degli stessi, ma questa volta la società non ha nemmeno fatto sapere quanti sono. Si è limitata a pubblicare una nota con la quale ha precisato che, d'intesa con le autorità sanitarie, sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo Figc. Questa mattina verrà fatto un altro giro di tamponi per calciatori, tecnici e collaboratori e, solo dopo essere venuto a conoscenza degli esiti, Tedino potrà decidere quali saranno gli 11 che scenderanno in campo.



TEDINO NON SI ARRENDE

È facilmente immaginabile lo stato d'animo di Bruno Tedino dopo la nuova tegola precipitata sulla squadra. «Indipendentemente da chi giocherà - ha comunque affermato il tecnico - la squadra dovrà avere un buon approccio e disputare una gara con grande concentrazione, perché non potremo concederci il lusso di commettere errori gratuiti. In settimana - ha aggiunto - i ragazzi hanno lavorato con grande entusiasmo ed energia e resto convinto che potremo dire la nostra anche in questa nuova situazione di emergenza».



I POSSIBILI UNDICI

Prima di venire a conoscenza degli esiti degli ultimi tamponi, Tedino sembrava intenzionato a dare fiducia a Butic, che al momento pare l'attaccante più in palla tra quelli a sua disposizione. Il giocatore croato avrebbe dovuto essere affiancato da Cambiaghi, con Folorunsho trequartista alle loro spalle. A centrocampo avrebbero potuto operare Pinato (o Magnino), Pasa e Zammarini. In porta ovviamente Perisan, protetto da una difesa attenta che avrebbe potuto essere composta da El Kaouakibi, Camporese, Barison e Falasco, con la possibilità di inserire Magnino al posto del marocchino per rinforzare il centrocampo.



QUI COSENZA

Da Cosenza giungono notizie che ipotizzano una formazione rossoblu impostata per un deciso gioco d'attacco. Roberto Occhiuzzi, richiamato sulla panca dei lupi dopo l'esonero di Zaffaroni, potrebbe adottare un 3-4-1-2, che vedrebbe Vigorito fra i pali, Tiritiello, Rigione e Venturi in difesa, Gerbo, Palmiero, Carraro e Situm a centrocampo, con Boultam in supporto alle punte Gori e Caso. Il ritorno di Occhiuzzi non è stato accolto con grande entusiasmo dal popolo rossoblu. Della bontà dell'operazione è invece convinto Emanuele De Lieto, che ha garantito che l'operazione andava fatta. Il direttore organizzativo dei lupi ha preferito, però, concentrarsi sulla partita. «Mi aspetto ha detto una prova di carattere. La serie B è un patrimonio che dobbiamo mantenere a tutti i costi».



TIFOSI AL TEGHIL

Fino a ieri i tifosi neroverdi che avevano risposto all'appello fatto in settimana da Stefani erano circa settecento. Il servizio di prevendita resterà attivo anche oggi e la biglietteria del Teghil aprirà gli sportelli alle 11. A Lignano arriveranno anche 160 supporters dalla Calabria. Per accedere allo stadio non sarà più sufficiente il Green Pass generato da tampone negativo nelle 48 ore antecedenti l'evento. L'ingresso sarà consentito solo ai vaccinati o guariti da Covid, che dovranno esibire il certificato cartaceo richiesto. Chi non sarà in possesso dei requisiti indicati non potrà entrare nemmeno presentando il biglietto, che non potrà essere rimborsato. Per accedere alla struttura i tifosi dovranno pure munirsi di mascherina.



ARBITRA PICCININI

A dirigere l'importante sfida è stato designato il signor Marco Piccinini. Il fischietto della sezione di Forlì sarà coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Avalos. Quarto uomo Angelucci. Al Var opereranno Giua e Cecconi.