Coronavirus: il Fvg zona arancione. In serata l'ordinanza che sarà in vigore da domenica. Chiudono bar e ristoranti

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia viaggia verso la zona arancione. L'indiscrezione filtra da Roma e anche il presidente Fedriga pare sia stato avvertito dal ministero della Salute. Si attende ancora la comunicazione ufficiale del ministro Roberto Speranza, che firmerà l'ordinanza in serata. L'indicazione sarebbe giunta nonostante nelle scorse ore la Regione avesse già firmato un'ordinanza più restrittiva. La zona arancione comprende la chiusura di bar e ristoranti (non dei negozi) e il divieto di spostamento da un Comune all'altro, se non per motivi di salute, lavoro o necessità. Restano aperte in presenza le scuole elementari e medie. Sempre possibile l'attività di asporto per bar e ristoranti. I nuovi divieti saranno in vigore da domenica.

Ultimo aggiornamento: 17:30

