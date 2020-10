Coronavirus e chiusure, la protesta arriva in Fvg: mercoledì manifestazione in piazza Unità a Trieste

TRIESTE - Mercoledì 28 ottobre, alle 11.30, i gestori dei Pubblici esercizi del Friuli Venezia Giulia occuperanno a Trieste piazza dell’Unità d’Italia. Un’iniziativa organizzata da Fipe – Confcommercio che vede coinvolte contemporaneamente 22 piazze italiane. L’obbiettivo è quello di ricordare il valore economico e sociale del settore e chiedere alla politica un aiuto per non morire, anche alla luce delle pesanti restrizioni imposte dal Governo con l’ultimo Dpcm. Un’emergenza nell’emergenza sulla quale le associazioni di categoria con in testa Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, accenderanno un riflettore. Al fine di garantire una manifestazione in linea con le normative al contrasto alla diffusione del Covid-19, ogni provincia del territorio regionale sarà rappresentata da un gruppo di esercenti. Interverranno il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, il presidente di Confcommercio Trieste Antonio Paoletti, il presidente regionale di Fipe Confcommercio Bruno Vesnaver, il consigliere del direttivo nazionale di Fipe e presidente provinciale di Udine di Fipe-Confcommercio Antonio Dalla Mora, il presidente di Confcommercio Gorizia Gianluca Madriz, la presidente di Fipe Trieste Federica Suban, il presidente dei gruppo ristoratori Ascom-Confcommercio Pordenone Pierangelo Dal Mas, e il presidente del gruppo bar Ascom Confcommercio Pordenone Fabio Cadamuro.

