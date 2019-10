di Alberto Comisso

CORDENONS (PORDENONE) - Episodi dialRobinson. Una situazione diventata insostenibile (a detta di più persone), tant'è che nel tardo pomeriggio di venerdì una donna ha chiamato la polizia locale. «Un nostro agente ha spiegato l'assessore Lucia Buna è stato invitato dalla signora a recarsi sul posto. Ha preso le dichiarazioni e ora saranno i vigili a valutare come procedere nelle eventuali indagini». La vicenda è stata raccontata dalla stessa donna sullae, nel giro di pochi minuti, ha richiamato l'attenzione e sollevato lo sconcerto di decine di utenti. «Da quello che mi è stato riferito dalla polizia locale argomenta l'assessore Buna l'episodio c'è stato ma risulterebbe essere meno grave rispetto a quanto riportato sui social network. In attesa di una possibile evoluzione, non è stata intrapresa ancora alcuna azione».