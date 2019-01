PORDENONE - Una frode fiscale per oltre 5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pordenone nel corso di una serie di indagini, coordinate dalla locale Procura, nei confronti di una cooperativa operante in varie province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Dalle indagini sono inoltre emerse centinaia di posizioni lavorative irregolari e violazioni in materia di manodopera, la quale risultava sottopagata. Nell'operazione "clepe et labora" sono stati effettuati sequestri di immobili e valori.

