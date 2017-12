Controlli a tappeto: trovata la droga nascosta per strada, 3 denunciati

di Paola Treppo

PORDENONE - Controlli a tappeto in provincia di: è stata trovatanascosta per la strada e tre persone sono statealla Procura. Durante il monitoraggio straordinario del territorio, eseguito dalla polizia di Stato della questura il 20, 21 e 22 dicembre, col supporto del Reparto prevenzione crimine Veneto di Padova, in tre sono finiti nei guai: E.M, un cittadino italiano, per possesso ingiustificato di un; S.Z., un cittadinodi 22 anni, per inosservanza a un provvedimento di, e Z.F., un cittadino marocchino di anni 19, per resistenza a pubblico ufficiale.Durante un controllo eseguito Pordenone giovedì 21 dicembre, inoltre, in via Giardini Cattaneo e in via Mazzini sono stati rinvenuti e sequestrati due involucri contenti in tutto 38 grammi di. I controlli, coordinati dai dirigenti della Squadra mobile e dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, sono stati fatti nel capoluogo e in diversi comuni della provincia: Aviano, Sacile, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Cordenons, Fiume Veneto e Zoppola. Sono stati controllati 211 persone, 124 veicoli, 6 pubblici esercizi.