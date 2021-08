PORDENONE - La Regione l’ha voluta ribattezzare operazione “Sulla porta di casa”: l’obiettivo è portare i vaccini in quei piccoli centri, spesso lontano dai grandi poli vaccinali, dove la percentuale di persone immunizzate è ancora troppo bassa. Un modo per accelerare la campagna vaccinale dove è rimasta più indietro. Intanto, i dati della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità confermano che i dati del Fvg - in particolare quelli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati