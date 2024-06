VIVARO - La Procura ha chiuso le indagini sull’esplosione della granata che il 22 settembre scorso ha dilaniato il piccolo Gabriele Cesaratto, 10 anni, di Vivaro. Sul registro degli indagati era stato iscritto, per due ipotesi di reato, il nonno della vittima, Silvio Cesaratto, 73 anni, residente nella frazione di Pozzo, rimasto seriamente ferito. Sulla scorta degli accertamenti fatti dai carabinieri di Maniago e dagli artificieri di Udine, il sostituto procuratore Andrea Del Missier ha chiesto l’archiviazione relativa alla detenzione di armi esplodenti. L’uomo, come è stato accertato, non aveva consapevolezza che l’ordigno raccolto fosse ancora attivo. Confermato, invece, il profilo di omicidio colposo. Al nonno, secondo gli inquirenti, sarebbe imputabile un’imprudenza, costituita nel non aver impedito al bambino di maneggiare la granata. «Lo ritengo innocente - afferma il suo legale, Paolo Dell’Agnolo - Fa invece riflettere un’altra situazione, assorbente, cioè che un ordigno inesploso si trovasse in un luogo pubblico, con cartellonistica che pubblicizza l’area dei magredi. Questo non deve passare in cavalleria».



L’INCIDENTE

La granata era stata raccolta dal nonno il giorno stesso nell’area del poligono insieme ad altri reperti sistemati in un secchio. Il secchio, svuotato, era accanto alla porta del laboratorio, il contenuto sparpagliato a terra. Aveva chiamato il nipote per mostrargli come era fatto un manicotto antincendio. Era di spalle, stava lavorando sul bancone, quando il piccolo è entrato. Deve aver raccolto la granata da terra, lasciandola poi cadere e provocando l’esplosione (o un altro oggetto che cadendo ha colpito l’ordigno). Il bambino non era mai stato coinvolto nella raccolta di bossoli o altro materiale nel Dandolo, al termine delle esercitazioni.



LA GRANATA

La granata che ha ucciso Gabriele è una 40 millimetri per 53 HEDP SD di produzione recente, utilizzata per le esercitazioni con i lanciagranate. Un altro modello, identico, era stato sequestrato dagli artificieri nel laboratorio di Silvio Cesaratto e fatto poi brillare. Era ancora integro e inesploso, come la granata ritrovata dopo la tragedia durante una bonifica nel Dandolo. Tre, dunque, sono gli ordigni inesplosi dopo un’esercitazione. Il modello della granata esplosa nella stalla di Pozzo, trasformata in laboratorio, è stato individuato attraverso i frammenti trovati dagli artificieri e che sono stati comparati sia con l’ordigno ritrovato nel poligono sia con i resti dello stesso una volta fatto brillare. La granata è stata raccolta dopo una esercitazione da parte di un reparto proveniente Milano avvenuta il giorno prima della tragedia. Non è stato possibile stabilire se fosse difettosa.